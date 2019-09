Bonucci e la simulazione contro l'Armenia: "Non volevo. Col Napoli ho preso una gomitata e due punti"

Dopo la vittoria contro la Finlandia, Leonardo Bonucci è tornato a parlare dell'espulsione di Karapetyan arrivata contro l'Armenia per un fallo subito dal difensore azzurro: "Sono cose di campo che succedono. Sabato (contro il Napoli, ndr) è successo che ho preso una gomitata e ho messo due punti sopra l'arcata sopraccigliare. Poi durante la partita sono cose che possono succedere, dispiace che sia stato buttato fuori ma non era mia intenzione infatti non ho minimamente protestato. Non mi ero neanche accorto che l'arbitro avesse dato il secondo giallo e non pensavo che Karapetyan fosse ammonito. Il mio è stato soltanto un gesto per proteggermi dall'infortunio che avevo avuto all'occhio ma non ho bisogno di rispondere a niente, ognuno è libero di dire ciò che vuole, ho sempre accettato tutto e poi fatto parlare il campo".