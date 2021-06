Italia, Barella: "Battere il Galles, è questa la nostra mentalità. Verratti? Potrei lasciargli posto anche io dopo questo Locatelli..."

Ultime calcio - Niccolò Barella, centrocampista dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 3-0 contro la Svizzera e la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. Queste le sue parole alla Rai:

"Stiamo cercando di vincere e convincere. Verratti? Potrei uscire anche io non Locatelli. Chiunque gioca fa bene perchè sa mettere le potenzialità al servizio della squadra e senza gelosia. Galles? La giocheremo per vincere perchè è la nostra mentalità. Vogliamo passare il girone con tutte vittorie. Miglior Barella? Cerco solo di aiutare la squadra. Anche se non faccio gol e lo fanno altri, sono felice".