Ismajli, l'agente: "Nuovo allenatore? So che arriverà un big! Con Meluso lavoriamo per portarlo al Napoli"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Serxhio Mezi, agente di Ardian Ismajli:

“Ismajli al Napoli? Stiamo negoziando da tempo, il direttore Meluso conosce molto bene il ragazzo e da tempo stiamo collaborando col Napoli. Ismajli vuole fare uno step nella sua carriera e venire a Napoli lo sarebbe. Ismajli è un killer, gioca con la difesa a 3 e la difesa a 4. Nella nazionale albanese gioca a 4 dietro e all’Empoli invece a 3. E’ un piede destro e a Napoli potrebbe anche giocare come difensore centrale di sinistra.Â

Ismajli nel mercato estivo ha avuto richieste da Genoa e Sassuolo, a gennaio queste due societĂ si sono interessate a lui nuovamente ed è arrivato anche l’interesse della Roma che cercava un difensore centrale. L’Empoli però voleva salvarsi ed è rimasto qui. Col Napoli siamo andati oltre la chiacchierata, la Roma invece non sa ancora cosa farĂ con l’allenatore. A Napoli poi c’è Meluso che lo conosce molto bene.Â

A Napoli, da quello che so, arriverĂ un big in panchina. Non credo che arriverĂ Italiano, ma in ogni caso l’arrivo di Ismajli non è legato a quello di Italiano, se il tecnico lo voleva poteva prenderlo la Fiorentina.Â

A casa mia funziona che quando qualcuno bussa, la porta si apre per cui chi prima arriva si prende il calciatore. Ad oggi il Napoli è sopra tutte le altre, ma non abbiamo chiuso nulla. Dipende anche da ciò che accadrĂ in questo finale di stagione. Stiamo lavorando per chiudere la trattativa, ma se arriva un’altra squadra ed il giocatore la gradisce si vedrà ”.Â