Sarrismo - Gioia e Rivoluzione , il fondatore a CN24: "Non condividiamo la scelta, ora avanti con l' Ancelottismo..."

Gianmarco Volpe, creatore del gruppo 'Sarrismo Gioia e Rivoluzione' è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Chiudiamo il gruppo per diverse ragioni: la prima perché questa pagina è animata da tifosi del Napoli e non l'abbiamo mai nascosto. Oggi non possiamo più avere la stessa passione: ha fatto una scelta che dal punto di vista professionale è comprensibile ma noi non la condividiamo. Il Sarrismo ha preso ispirazione da Sarri ma è sempre stato qualcosa che andava oltre il Napoli di Sarri: abbiamo sempre parlato di cose che vanno anche oltre il calcio. Non gli abbiamo cucito noi la figura da antisistema, il suo trasferimento alla Juve non lo rende un nemico ma una persona che entra in contraddizione con le cose che ha detto in passato proprio lui stesso. Un bravo attore? Credo di no, la sua scelta è stata maturata a Londra, non ha mai vissuto bene l'esperienza londinese. L'ambiente in parte l'ha respinto e lui non si è ambientato bene. Ha seguito le sue ambizioni, è una scelta che noi non condividiamo. Sarrismo Gioia e Rivoluzione finisce qui. Adesso con Ancelotti? Ancelottismo e... Riformismo e Mozzarella di Bufala (ride, ndr)".