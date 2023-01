Inzaghi: "Mi piace molto Raspadori! È serio e pulito, mi ricorda Aguero"

Chi è il miglior attaccante italiano di oggi e di domani? A rispondere alla domanda ci pensa Pippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e della Nazionale italiana, che oggi fa l'allenatore alla Reggina, in Serie B.

Inzaghi su Raspadori

Inzaghi, che in carriera ha segnato quasi 300 gol, non ha dubbi nel rispondere: "In Italia senza dubbio Immobile, il più completo. Al mondo, dico Mbappé e Haaland: inarrivabili. Fra i giovani italiani, a me piace molto Raspadori, anche se è più seconda punta. Mi ricorda Aguero come caratteristiche. Mi piace anche come faccia, mi sembra serio e pulito".

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, si gode i complimenti di Pippo Inzaghi.