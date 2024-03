Inzaghi in conferenza: "Delusi per stasera, volevamo questa vittoria! Avevamo di fronte i campioni d'Italia..."

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla in conferenza stampa al termine di Inter-Napoli 1-1:

"Chiaramente facendo un'analisi dall'inizio dell'anno, abbiamo fatto un grandissimo percorso. Abbiamo 14 punti di vantaggio a 9 partite dalla fine. 27 punti in palio con uno scontro diretto, dobbiamo lavorare nel migliore dei modi. Per quanto riguarda stasera c'è un po' di delusione, volevamo questa vittoria per noi e per i tifosi. Abbiamo fatto 70 minuti nel migliore dei modi, negli ultimi 20 c'era un po' di stanchezza ovviamente. Non abbiamo comunque concesso nulla, se non il calcio d'angolo e la disattenzione in marcatura".

"Avevamo i Campioni d'Italia di fronte a noi, loro volevano vincere la partita! Questo però è il calcio".

"Calcoli sul vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan? Assolutamente no, non stiamo facendo calcoli. Non facciamo nessuna tabella e nessun calcolo".