Calzona: "Con Kvara all'inizio ho sbagliato io in parte. Con il Barcellona giocheremo a viso aperto. Ecco perché ho voluto Sinatti"

Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio dve ha parlato dell'approccio avuto con il calciatore Khvicha Kvaratskhelia e del rapporto professionale nato poi con Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Queste le parole rilasciate da Francesco Calzona a Cronache di Spogliatoio:

"Con Kvara all'inizio ho sbagliato io in parte: gli ho chiesto di cambiare il modo in cui difendeva in tempi troppo veloci. Finiva per concentrarsi solo su quello tralasciando tutto il resto.Andare avanti in Champions è importante per mille motivi: chi fa il mio mestiere sogna di esserci. Noi andiamo lì a giocarcela a viso aperto perché è nella nostra e nella mia mentalità.

Ho conosciuto Sarri tramite un amico in comune. Lui faceva il promotore finanziario, avevo due spiccioli da parte e li ho dati a lui per la gestione, ma finivamo sempre per parlare di calcio. Io ero al Tegoleto, avevano licenziato l'allenatore e mi hanno chiesto di fare il player-manager. io però volevo solo giocare e ho suggerito Sarri per la panchina. Abbiamo fatto un'ottima stagione e da lì è nato tutto.

Ho riportato nello staff Sinatti come preparatore atletico, uno dei migliori in circolazione: ha battezzato mia figlia. I calciatori lo amano e lo stimano".