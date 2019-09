Inter, Zhang torna sull'episodio di razzismo contro Koulibaly: "Mi auguro che a San Siro e in tutta Italia non accada più"

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato della questione razzismo in Italia, tornando sull'episodio accaduto lo scorso anno a San Siro durante Inter-Napoli nei confronti di Koulibaly. Ecco quanto riportato dalla BBC: "Queste cose non dovrebbero accadere nei nostri stadi. Spero davvero che i match di calcio possano avere la forza per educare tutti nel mondo. Questo è il motivo per cui partecipiamo negli sport, perché esiste il calcio, e non per la violenza o il razzismo. Mi auguro vivamente che a San Siro, ma anche in tutta Italia e nelle competizioni europee, non si ripeta più un episodio simile".