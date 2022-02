Inter, Skriniar prima del derby: "Grande partita, ma non sarà decisiva: mancano tante gare..."

Ultime notizie calcio Napoli - Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato così all'emittente ufficiale del club nerazzurro prima del derby contro il Milan:

"È una grande partita. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo dare tutto e dobbiamo fare grande partita. Abbiamo lavorato bene, siamo forti: il Milan è un'ottima squadra, ha grandi giocatori, noi dobbiamo rimanere concentrati per 95 minuti, ma non sarà mai una partita come le altre. Non sarà decisiva, mancano tante partite, però dal punto di vista psicologico ci può dare molto".