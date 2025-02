Intervenuto nel pre-partita Inter-Fiorentina, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato così del match in chiave scudetto ai microfoni di DAZN: “Gara da non sbagliare per andare a -1 dal Napoli? Quando giochiamo dobbiamo farlo per vincere. E indipendentemente dall’avversario, che sia Fiorentina o un altro, stasera abbiamo l’obbligo di ottenere il massimo. C’è amarezza per come abbiamo perso nei giorni scorsi e sarà uno stimolo in più per stasera”.