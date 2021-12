Inter, Inzaghi: "Scudetto? La Juve farà un grande girone di ritorno: dobbiamo tenerli d'occhio"

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Gazzetta.it:

"Siamo in un ottimo momento, ma penso che i ragazzi, come me e il mio staff, avessero bisogno di staccare per le festività. I ragazzi sanno che già da stamattina gli arriverà il programma dei preparatori: spero, ma non dubito, che lo seguiranno con grande attenzione".

Crede che la Juve possa ancora inserirsi nel discorso scudetto?

"Credo che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. È un'ottima squadra, ha perso qualche punto, ma abbiamo visto che è in ripresa: nelle ultime sei credo abbia fatto una sconfitta e un pareggio, al altre le ha vinte tutte. Credo che sarà una squadra da tenere d'occhio con grande attenzione".