Inter, Inzaghi: "Napoli in salute, pensiamo a domenica. Scudetto? Non è ancora finita"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla ai microfoni di Sport Mediaset della gara con il Napoli:

Ora testa tutta allo Scudetto.

"Beh, sappiamo che ci sono dieci partite che cercheremo di fare al massimo. La prima già tra tre giorni col Napoli, squadra in salute. Abbiamo un buon vantaggio ma nel calcio devi focalizzarti partita dopo partita, la nostra testa è già a domenica".

L'Inter esce ridimensionata dall'eliminazione?

"Assolutamente no. Non dimentichiamo che di fronte avevamo una squadra che nei turni a eliminazione diretta al Wanda non ha mai perso e qui nelle ultime ha perso solo col Bilbao. Vanno fatti loro i complimenti, non hanno mai mollato".