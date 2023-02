Inter, Inzaghi: "Guardare al Napoli? Normale farlo, ma restiamo concentrati su noi stessi"

Napoli Calcio - Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato anche della prima parte di stagione e della corsa scudetto: "Abbiamo commesso degli errori nel nostro cammino e abbiamo avuto assenze pesantissime che pochi hanno avuto. Non ci sono stati Lukaku e Brozovic e non è poco, ma abbiamo passato comunque un girone di Champions con Barcellona e Bayern Monaco e siamo in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo 43 punti e potevano essere qualcuno in più. Ora dobbiamo continuare così sapendo che giocheremo tantissimo. Ricordiamo che a ottobre, dopo la sconfitta di Roma, eravamo al nono posto. Da allora non abbiamo più perso. Guardare avanti? (riferimento al Napoli, ndr). Dobbiamo guardare noi stessi. Normale guardare lassù, ma al contempo dobbiamo essere focalizzati su noi stessi".