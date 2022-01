L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha parlato prima della sfida di domani contro il Bologna:

“È difficile preparare le partite, noi abbiamo 3 positivi e il Bologna ne ha 8. Sia io che Mihajlovic sappiamo che, fino al fischio d’inizio, dovremo stare attenti a cambi di uomini e strategie. Non fa bene al calcio, non puoi preparare le partite, ma coinvolge tutte le squadre. Come ci è stato detto per la Supercoppa ci sono le autorità che decidono”.