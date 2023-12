Inter, Inzaghi a Dazn: "Prova di forza collettiva, soffrire con il Napoli ci sta! Nella ripresa padroni di campo, sullo scudetto..."

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Inter 0-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Primo tempo eravamo partiti bene, poi però avevamo contro i campioni d’Italia che sono un’ottima squadra. La squadra è stata bravissima, abbiamo rischiato sulla traversa di Politano, ho abbracciato tutti i ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo trovato il 2-0 e siamo diventati padroni del campo, siamo contenti di aver vinto a Napoli perché non è mai facile ma ci sono ancora tante partite da disputare ed il campionato è ancora lungo”.

Maturità della squadra? E’ stata una prova di forza, di insieme di squadra. Abbiamo perso De Vrij dopo 18’, con le assenze di Bastoni e Pavard. Ho scelto Carlos Augusto che non faceva il centrale da tempo, ma non volevo spostare Darmian che aveva una bella gatta come Kvaratskhelia”.

Sulle difficoltà della prima mezz’ora: “Bisogna mettere in contro che a Napoli si può soffrire. Siamo partiti meglio noi e poi sono saliti loro. Sapevamo che il Napoli più lo si tiene lontano dall’area e meglio è”.

Margini di crescita? Chiaramente in questo momento la squadra ha fatto tre mesi e mezzo buonissimi, anche se inaspettati quando cambi così tanto. Nel calcio succede che perdi giocatori ed è lì che la squadra deve fare il salto di qualità, come far fare il terzo di difesa a Carlos Augusto che non lo faceva da anni. Anche Dimarco lo ha fatto in passato, quindi sapevo di avere un’alternativa”.

Ammazzare il campionato come il Napoli dell'anno scorso? Domani scriveranno che non abbiamo rivali, mentre mercoledì sul 3-0 del Benfica si preparavano a scrivere altro. Siamo abituati, io voglio ringraziare i tifosi che erano qui ed anche a quelli a cui è stato vietato di venire".