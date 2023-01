Inter, Inzaghi a Dazn: "Felice di aver sconfitto il Napoli, erano l'unica imbattuta in Europa. Scudetto? E' lunghissima"

Al termine di Inter-Napoli sono arrivate le parole di SImone Inzaghi ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter:

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è stato un piacere vederli. Il Napoli era l'unica squadra imbattuta in Europa ed è stato bello vedere come i ragazzi si sono dati una mano a vicenda. Lo stadio così pieno è stato bellissimo. Nelle ultime 10 c'è stata la sconfitta con la Juventus e abbiamo vinto 9 partite, passare il girone di Champions è stato un segnale molto bello. Dobbiamo guardare noi stessi cercando di migliorare sempre e provare a recuperare tutti i giocatori che stanno rientrando. Giocando ogni due giorni e mezzo sarà complicato per tutti. Mancano tantissime partite da qui alla fine del campionato, questa sosta lunga è un qualcosa nuovo per tutti".