Inter, Handanovic: "Vittoria importante e meritata: abbiamo sfruttato le occasioni create e saputo soffrire"

Ultime notizie calcio Napoli – Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ una vittoria importante come lo sono tutte. Abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato ed abbiamo sofferto tutti insieme in alcuni momenti. Vittoria meritata, chiudiamo bene il campionato e poi pensiamo all’Europa League! Dobbiamo sempre pensare a dare il massimo, vogliamo vincere ogni partita. La stanchezza la sentono tutti, non è un momento facile. Bisogna essere intelligenti nella gestione delle partite, la difesa è ancora migliorabile e può diventare il nostro punto di forza. Sappiamo come gioca l’Atalanta, è ostica ed ha tanta qualità. Non è una novità, faccio loro i complimenti per quello che hanno fatto ma sabato può essere una bella partita”.