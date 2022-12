Inter, Gagliardini: "Grande campionato del Napoli, ma c'è tutto il tempo per rimontare"

Napoli - Le parole di Roberto Gagliardini dell'Inter sulla rimonta scudetto contro il Napoli. Queste le sue parole dopo l'amichevole contro il Real Betis ai canali ufficiali: “Mi sento bene e sto mettendo minuti nelle gambe. Anche in allenamento sto lavorando molto. Il Napoli sta facendo un grande campionato, noi abbiamo perso qualche punto di troppo, ma c'è tutto il girone di ritorno per recuperare. Sicuramente sarà una gara molto importante che ci può indirizzare per gli obiettivi del nostro campionato. ”