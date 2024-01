Inter, Darmian a Mediaset: "Napoli avversario di qualità! Kvaratskhelia forte, ma non è il solo"

Napoli calcio notizie. Matteo Darmian, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del pre-partita di Napoli-Inter, finale di Supercoppa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Tanta fiducia, ma sappiamo che non sarà facile. Affrontiamo un avversario con grande qualità . Dovremo scendere in campo con la stessa determinazione messa contro la Lazio".

Il Napoli ha cambiato modulo: diventa più imprevedibile per voi? "Rimangono una squadra forte. Anche se sono in difficoltà , restano una squadra temibile e dovremo stare attenti per portare a casa il trofeo".

Come sarà affrontare Kvaratskhelia? "Kvara è un giocatore di qualità , ma non è il solo. Dovremo difendere di squadra per vincere".