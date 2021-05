Inter, Conte può dire addio a fine anno: "Mai trovato così tante difficoltà come qui"

Serie A - Antonio Conte può dire addio all'Inter a fine anno. Guai economici e tanti altri problemi societari che fanno riflette l'allenatore, che nella festa scudetto ha dichiarato:

«Il mio maggiore merito? Sono stato bravo a non mollare una virgola, penso di essermi superato in questi due anni all’Inter. Ho dovuto mettere tutto me stesso, questa è stata sicuramente l’impresa più difficile. Le mie parole d'addio? No - la chiosa -, ribadisco però che ho trovato difficoltà che non conoscevo e che non pensavo di trovare. Aver vinto a Milano con l'Inter mi dà grandissima soddisfazione, perché so che non è per tutti».