Inter, Conte non parla di scudetto: "Siamo davanti a tutti, ora tredici finali"

Ultime notizie calcio - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma:

"Siamo in una buonissima posizione, siamo davanti a tutti. C'è stato un miglioramento importante ma mancano tredici partite ed il campionato italiano è una battaglia. Si possono lasciare punti contro tutti, abbiamo tredici finali da giocare. Dovremo fare del nostro meglio e se questo vorrà dire chiudere davanti a tutti sarà motivo di orgoglio perché in poco tempo abbiamo fatto passi in avanti incredibili".