Inter, Conte: "La risposta della squadra stasera ci dà soddisfazione. Sul Getafe, Borja Valero e la fine della stagione..."

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Borja Valero è l'esempio di come si lavora in maniera seria ed alla fine si è riuscito a ritagliare il suo spazio. Sta facendo bene con noi, sono contento perchè all'inizio era un po' relegato nelle ultime scelte a centrocampo. Poi mi ha dimostrato che, grazie a diversi infortuni, quando gli davo spazio non mi deludeva mai. Son contento anche per Ranocchia che l'anno scorso giocava pochissimo e quest'anno dimostra di esserci. Se vuoi andare avanti nelle competizioni e fare campionati importanti dev'esserci equilibrio tra le due fasi. I numeri dicono che siamo equlibrati, siamo una squadra che porta tanti calciatori nella fase realizzativa. L'ultima gara sarà una bella partita, affronteremo una squadra che è diventata una realtà del campionato italiano, poi ci sarà tempo per pensare al Getafe. Abbiamo lavorato tantissimo e veder la risposta oggi della squadra ci deve dare soddisfazione. C'è stato un dispendio di energie notevole, dobbiamo essere bravi a finire nel migliore dei modi il campionato".