Inter, Conte in conferenza: "Gap con Juventus e Napoli molto importante. Icardi? Nessuna turbativa da parte mia"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Lecce. Ecco alcuni estratti evidenziati da CalcioNapoli24:

"Ho sempre detto che volevo sentire anche un 1% di possibilità di poter competere per la vittoria. Penso che stiamo lavorando nella giusta maniera. Stiamo costruendo qualcosa di importante. Quello che posso dire è che la rincorsa è iniziata. Devo essere obiettivo e dire che c'è un gap nei confronti di due squadre che è molto importante e sono Juventus e Napoli. Per fare qualcosa di straordinario non dobbiamo far bene ma meglio degli altri! Ci sono ragazzi che hanno voglia di far bene e questo mi dà fiducia.