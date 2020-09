Inter, Ausilio: "Messi? Impossibile, trattativa mai esistita. Non possiamo permettercelo..."

Ultime notizie calcio mercato - Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb, commentando così le voci relative ad una trattativa per portare l'argentino all'Inter:

"Vorrei usare un termine che non posso. E' impossibile, mai esistita. Il termine più giusto sarebbe un altro, è l'occasione per chiarirlo una volta per tutta. L'Inter non può assolutamente permettersi anche solo di pensare a giocatori di questo tipo. Messi è un sogno di tutti ma per noi non sarà mai una realtà. Ha parametri economici inavvicinabili per le nostre possibilità: Messi all'Inter non può essere una realtà, non parliamone più".