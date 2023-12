A margine della cerimonia di consegna del premio dedicato a Fortunato De Agazio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa scudetto:

"Inter, Juve, Milan e Napoli sono partite per vincere. Poi quando non arrivano i risultati, alcuni si nascondono dietro altri obiettivi. Noi vogliamo fare di tutto per fare il massimo ovunque, Supercoppa compresa".