Insulti social a Valentina De Laurentiis, Chiariello duro: "Animali! Offese per un muccuso che ha scelto i soldi"

"Animali! La famiglia De Laurentiis vi ha regalato uno scudetto che molti dei nostri cari non hanno potuto vedere perché nel frattempo sono morti, tanto il tempo che è passato dall’ultimo vinto. Sono passati pochi mesi, è bastato nu muccuso qualsiasi che si è andato a prendere i soldi arabi invece che venire a Napoli e voi insultate la povera Valentina De Laurentiis, che stava portando avanti un’encomiabile battaglia sociale, in maniera vergognosa per un acquisto mancato? Ma siete uomini o bestie? Chiedo scusa agli animalisti. Le bestie si offendono se paragonate a questi subumani". Questo il duro commento del collega di Canale 21, Umberto Chiariello tramite Twitter