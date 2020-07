Insulti al tifoso napoletano, Gasperini si dissocia: "Non è un problema mio! Abbiamo già invitato la persona a Zingonia..."

Gianpiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro la Juventus. A Gasperini è stato chiesto un parere su quanto accaduto questa mattina a Bergamo al momento della partenza dei nerazzurri verso Torino, con gli insulti a un tifoso del Napoli che aveva provocato Gasperini:

"Per favore, per quella roba lì io non sono coinvolto. Abbiamo già invitato la persona a Zingonia. Vedrete poi che quando verrà fuori chi era quella persona vedrete. Non è un problema mio assolutamente, ma neanche dell'Atalanta".