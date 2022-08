Insigne-Toronto, l'intermediario: "Trattativa? E' sembrato di fare un atto di lesa maestà nei confronti del capitano del Napoli ancora in corsa per lo scudetto"

Calciomercato Napoli - Andrea D'Amico, intermediario dell'affare Insigne-Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito online di L'Arena:

"Più laborioso spostare Insigne o Bernardeschi? Sono state due operazioni molto difficili, per cui c’è stato bisogno prima di tutto di tanta riservatezza. Per Insigne è sembrato quasi di fare un atto di lesa maestà nei confronti del capitano del Napoli ancora in corsa per lo scudetto. Per Bernardeschi il freno vero è stato l’aver dovuto incrociare velocemente le normative contrattuali americane con quelle europee".