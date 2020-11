Insigne: "Giorno triste, fa male! Giusto ritirare la numero 10. Quel giorno che lo conobbi per la prima volta..."

Ultimissime notizie calcio Napoli – Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Rijeka di Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Maradona per tutti rappresenta e rappresenterà sempre tanto, ci ha sempre difeso quando ha giocato qui ed anche quando è andato via. Ci ha sempre portato nel cuore e noi abbiamo fatto lo stesso per lui. Fa male, è un giorno triste per noi napoletani. Ci stringiamo attorno alla famiglia. Ricordo di Diego? La prima volta che l’ho visto, è stata una grande emozione. Era al San Carlo per il suo show, ho chiesto di andare dietro le quinte per abbracciarlo. E’ stata la serata più bella della mia vita. La 10? E’ stato il più grande di tutti e per noi è un orgoglio. Faccio fatica a parlare perché è stata una brutta notizia. E’ giusto che non la indossi più nessuno. Cercheremo di dare ancora di più per dedicargli questa vittoria”.