Insigne: "Osimhen e Rrahmani devono ambientarsi ma ci daranno una mano. 4-2-3-1? Una opzione in più, poi spetterà al mister scegliere"

Napoli - Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Era un’amichevole ma ci tenevamo a far bene, e ci siamo riusciti. Siamo ancora in preparazione, ragazzi come Osimhen e Rrahmani devono ambientarsi ma ci daranno una mano. Il 4-2-3-1? Una opzione in più, poi spetterà al mister scegliere modulo e giocatori. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Anno molto azzurro per me? Sono contento della chiamata della nazionale, è una bella emozione. Ora vado lì e proverò a dare una mano”