Insigne: "Napoli città e tifosi meritano lo scudetto! Resto un grandissimo tifoso, sono felice per i miei vecchi compagni"

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e attaccante del TorontoFC in MajorLeagueSoccer, è intervenuto durante l'ultima puntata di KickOff, il programma di ExtraTvLive dedicato al campionato di Serie B e in onda tutti i lunedì sera.

Insigne sul Napoli

In collegamento da LosAngeles, l’ex Napoli ha scherzato a lungo con il fratello Roberto, ospite della trasmissione e protagonista del Frosinone che in testa al torneo cadetto.

”Devo ammettere che Roberto sta facendo grandi cose: io e lui siamo molto uniti ma abbiamo due caratteri completamente diversi. Il gol contro il Cittadella? Il portiere poteva fare meglio…scherzi a parte quando posso e fuso orario permettendo guardo le partite del Frosinone. Mi piace molto come gioca, è una squadra che diverte. Complimenti a mister Grosso che sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Spero di vedere Roberto e il Frosinone il prossimo anno in Serie A”

Insigne ha poi parlato anche del Napoli di Spalletti, al comando della classifica del campionato di Serie A.

“Sono andato via ma resto un grandissimo tifoso del Napoli e sono felice per i miei vecchi compagni: la squadra, la tifoseria e la città meritano senza dubbio lo Scudetto”

