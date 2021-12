USA, l'ex vice CT a CN24: "Insigne può perdere la Nazionale. Non ha ancora 35 anni, rischia grosso! Spalletti può essere decisivo"

Paolo Stringara, ex allenatore Insigne ed ex collaboratore tecnico della nazionale degli USA, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Lorenzo deve ragionare bene sulla scelta che andrà a fare. Ha 31 anni e non 35, bisogna capire se gli interessa di più fare un’esperienza di vita con entrate economiche importanti o voler giocare ancora in un calcio vero. Deve valutare anche se rischia di perdere la Nazionale. Bisogna anche capire se il Napoli ha realmente voglia di trattenerlo, lo stesso vale per Spalletti. L’allenatore gioca un ruolo chiave in queste scelte, se non vuole privarsi di Insigne lo dice alla società”.

