Insigne: "Due cose mi hanno convinto ad accettare Toronto, qui posso fare cose che a Napoli non avrei mai potuto. Anche il mio cane Ciro è felice qui. La MLS mi ha sorpreso"

Torna a parlare Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente in Canada a Toronto. Lo fa in una intervista a Preferred Magazine, di cui vi proponiamo alcune dichiarazioni.

“Cosa mi ha convinto? Sono stati l’entusiasmo contagioso del presidente Manning e la sua forte convinzione affinché mi unissi a Toronto a trasformarsi nel mio desiderio di indossare la maglia di Toronto e di intraprendere questa nuova carriera e percorso di vita.

Una volta firmato, ho guardato tutte le partite. Sono rimasto sveglio fino a tarda notte solo per guardarli. Sono diventato sempre più entusiasta di entrare a far parte di questa organizzazione, di questo club.

È vero che sono arrivato a metà stagione e la stagione è finita così, ma sono qui per vincere trofei. I tifosi di Toronto lo meritano. Sono fan fedeli e mi hanno supportato non appena sono arrivato. Hanno accolto la mia famiglia e voglio dare loro ciò che meritano.

Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi città metropolitane del mondo. Ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e per i miei figli; sarà il loro futuro.

Il multiculturalismo di questa città è incredibile; io e mia moglie ne siamo così felici. Darà ai nostri figli una tale apertura mentale nei confronti del mondo e delle persone, e con una comunità italiana così forte qui, ci sentiamo di appartenerle.

I tifosi canadesi vanno allo stadio per vedere le partite con la loro famiglia. A loro piace il gioco e questo mi rende felice.

Mi rende felice anche poter portare fuori la mia famiglia dopo le partite e godermi i festeggiamenti con i tifosi e la città, cosa che a Napoli non ho mai potuto fare. Posso andare a prendere i miei figli a scuola, ascoltare la loro giornata e guardarli fare sport.

Anche il mio cane, Ciro, è felice qui; posso portarlo a fare una passeggiata, cosa che non avrei mai potuto fare prima.

Ad essere onesti, la MLS mi ha sorpreso a livello di gioco. Mi aspettavo un livello di gioco inferiore, ma la verità è che ci sono squadre all'interno della MLS che giocano ad un alto livello di competitività.

Se i club continuano a investire sui giocatori, il campionato non può che continuare a crescere.

Farò del mio meglio per soddisfare le aspettative, non solo per me stesso, ma per la mia famiglia, il club e, cosa più importante, per i fan di Toronto"