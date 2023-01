Insigne: "Avevo offerte in Italia, ho rifiutato per amore del Napoli!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - "Rifiutato l'Italia per amore del Napoli", è questa la sintesi delle dichiarazioni dell'ormai ex capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne. Che è rientrato a Toronto, per prendere parte alla preparazione del club di MLS.

Lorenzo Insigne in conferenza

Insigne: rifiutato l'Italia per il Napoli

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa con il Toronto nel corso del Training Camp, il ritiro pre-season del club canadese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Avevo delle proposte in Italia, però come ho sempre detto sono napoletano e tifoso del Napoli ma ho sempre detto che in Italia avrei giocato solo indossando la maglia del Napoli. All'estero avevo qualcosa, ma il progetto non mi piaceva tantissimo. Invece mi piaceva il progetto del Toronto: non è stato facile perché non ero mai stato lontano da Napoli, ma sto vivendo quest'esperienza alla grande. Ora voglio solo divertirmi e vincere col Toronto".

