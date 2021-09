Insigne a DAZN: "Il primato non conta nulla, Spalletti sta tirando fuori il meglio da ognuno di noi! Il gol arriverà, continuiamo così"

Calcio Napoli - Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro l'Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Primato? Per ora non conta nulla, abbiamo fatto una grande prestazione e portato a casa una grande vittoria su un campo non facile. Dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Stiamo tutti bene, stiamo lavorando bene con il mister. Sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi qualcosina in più, dobbiamo continuare su questa squadra. Gol rubato da Osimhen? Scheriamo tra di noi, ci sta. L'importante è la prestazione, il gol arriverà. E' stata una grande prestazione e non è facile qui. Ora dobbiamo restare concentrati perché tra tre giorni c'è una partita difficile da preparare al meglio. Se pensiamo ai numeri ci rilassiamo, dobbiamo continuare a seguire il mister perché ha tanta esperienza. Ci sta tirando fuori qualcosa in più".