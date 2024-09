Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa quest’oggi commentando il primato friulano col Napoli secondo.

Inler in vista di Udinese-Napoli

Queste le parole in particolare sugli azzurri: “È una squadra molto forte e ha dimostrato che può vincere tutte le partite. È un gruppo veramente tosto. Udinese-Napoli? Sarà una gara emozionante per me, ma anche dura e difficile. Faremo il massimo per fare bene".