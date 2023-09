Infortunio Politano, l'ex medico della Nazionale: "Rischia dai 10 ai 15 giorni di stop in caso di lesione! Avrà bisogno di riposo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’infortunio di Matteo Politano? Mi auguro che possa essere solo un risentimento muscolare ed una lesione di primo grado: avrà bisogno di qualche giorno di riposo, se avesse una lesione di primo grado dai 10 ai 15 giorni di stop. Se invece non fosse stato nulla, non penso avrebbe lasciato il ritiro della Nazionale, a meno che non fosse a titolo cautelativo. Speriamo sia solo un edema e non altro, aspettiamo gli esami strumentali”