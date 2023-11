Il Napoli vince per 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta ma perde per infortunio Mathias Olivera, uscito in barella nel primo tempo per un problema al ginocchio. Le sensazioni non sono delle migliori, con il calciatore che poi ha assistito al secondo tempo con le stampelle.

Queste le parole di Mazzarri nel post partita sulle condizioni di Mathias Olivera: