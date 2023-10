Infortunio Juan Jesus, De Laurentiis annuncia: "Andrà a Villa Stuart, il motivo" | VIDEO

Ultime news Napoli - Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato i giornalisti a Castel Volturno parlando della situazione di Rudi Garcia, del futuro di Victor Osimhen, di Giuntoli alla Juventus e tanti temi, rivelando un retroscena su Juan Jesus.

Queste le parole sull'infortunio di Juan Jesus con l'annuncio di De Laurentiis:

"Juan Jesus ieri è venuto da me, mi ha chiamato chiedendomi se poteva andarsi a curare altrove. E io ho chiamato il mio amico, il prof. Mariani a Villa Stuart per farlo curare mattina e pomeriggio e cercare di recuperarlo il prima possibile! Gli ho fatto fare un programma dai nostri medici, per accontentarlo e recuperarlo il più presto possibile".