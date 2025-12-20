Infortuni Napoli, l'ex fisioterapista svela: "Non la preparazione: forse è questa la vera causa"

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista della SSC Napoli, è intervenuto oggi a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, pronunciandosi tra vari temi come Supercoppa, lite Allegri-Oriali e soprattutti i motivi degli infortuni in casa Napoli.

Supercoppa, Allegri e infortuni Napoli: parla l'ex fisioterapista D'Avino

Mi corregga se sbaglio, mister: la Supercoppa italiana non interessa a nessuno fino a quando non la si vince, perché poi mettere un trofeo in bacheca è sempre qualcosa di importante?

“Sì, personalmente è anche un bel ricordo. Alcuni anni fa, l’ultima Supercoppa che abbiamo vinto con il Napoli, io ero presente ed era il giorno del mio compleanno, quindi è stato il regalo più gradito. Vincere un trofeo è sempre bello e gratificante. Sono contento che il Napoli sia arrivato in finale contro il Bologna, che oggi esprime un calcio veloce e spumeggiante. Il Napoli dovrà essere bravo a contrastarlo, sperando di portare a casa questo trofeo che, ripeto, è sempre importante vincere e fa sempre bene.”

Che interessi vincerla lo abbiamo capito anche dalla reazione di Allegri nei confronti di Lele Oriali. Da uomo di campo quale è, come si pone di fronte a questa situazione: sono episodi gravi o vanno derubricati a normali tensioni di campo?

“Mi viene da sorridere perché nella mia lunga carriera nel calcio, prima da calciatore e poi da fisioterapista, ho assistito a tantissime battaglie e discussioni con e tra giocatori ed allenatori. Sono cose di campo. È chiaro che le offese sono brutte da sentire, soprattutto tra professionisti, ma episodi del genere sono sempre esistiti. Penso anche ad altri casi recenti, come la tensione dello stesso Allegri contro la Lazio. Sono situazioni che avvengono e che magari lasciano il segno, ma spesso finiscono lì. Ho letto che c’è l’interessamento della Procura federale, quindi probabilmente ci sarà qualche provvedimento. Resta il fatto che è sempre brutto sentire certe parole, però il campo è anche questo.”

Mister, ritorniamo a quella finale di Supercoppa a Doha: che ricordi ha e quanto credevate di poterla vincere?

“Innanzitutto era il giorno del mio compleanno. C’era un giocatore in dubbio per un problemino muscolare, Callejon, e ho vissuto praticamente due giorni con lui per cercare di recuperarlo. In quel momento ci fu un discorso molto forte alla squadra: eravamo a migliaia di chilometri da casa, contro la nostra storica rivale, la Juventus, e volevamo quel trofeo. Durante la partita ero convintissimo di poterla vincere, anche quando siamo andati in svantaggio, perché la squadra non ha mai mollato. Alla fine abbiamo mantenuto la promessa e i ragazzi, per festeggiare, mi buttarono nella vasca dello spogliatoio. È stato un momento indimenticabile. Per questo dico che ogni trofeo, anche il più piccolo, va sempre onorato e vi garantisco che nessuno voglia mai perdere.”

La Supercoppa porterebbe il Napoli ad alzare il secondo trofeo in due stagioni con Conte, un traguardo storico. È ottimista?

“Sono abbastanza ottimista, non solo per la Supercoppa ma anche per lo Scudetto. Vedo le nostre competitor non così lontane e considero che il Napoli ha avuto tantissimi infortuni importanti. È stata una stagione falcidiata nonostante non siamo nemmeno arrivati a metà percorso, ma spero di recuperare i giocatori nelle migliori condizioni. Contro il Milan, ad esempio, si è visto il rientro di Lobotka, che è il metronomo della squadra: dà equilibrio e fiducia a tutta la fase difensiva. È un giocatore straordinario. Vedo anche segnali di rinascita in Hojlund, che considero un grande giocatore e che può dare tantissimo nel prossimo futuro. È giovane, può migliorare ancora sotto porta, ma per impegno e cattiveria agonistica è sempre sul pezzo. Mi auguro possa regalarci grandi soddisfazioni.”

Ha parlato di troppi infortuni muscolari. A cosa sono dovuti secondo lei?

“Penso che spesso siano legati a recuperi non perfetti. Gli infortuni muscolari hanno tantissime variabili: calendari fitti, nazionali, carichi di lavoro, campi e preparazione. Recuperare un giocatore al 100% non è mai semplice. Probabilmente ora qualcuno ha pagato il prezzo di questa situazione, magari ce ne saranno altri, ma spero che la squadra riesca a tenere botta e a fare un grande girone di ritorno. Siamo lì, nelle prime posizioni, e sono fiducioso per il cammino della squadra. Forza Napoli.”