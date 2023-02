Incocciati: "Spalletti è una garanzia per il Napoli. Turnover stasera al Mapei? L'ultima volta non andò bene"

Giuseppe Incocciati è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Quello del Napoli è un momento storico, la presenza dei napoletani al Mapei sarà uno spettacolo. Turnover? L'ultima volta non è andata bene, mi riferisco alla gara di Coppa Italia contro la cremonese. Secondo me la rosa del Napoli può sopportare questo dispendio energetico. Spalletti fa bene a tenere tutti sulla corda, non bisogna mai mollare perchè nello sport non bisogna ma i dare niente di scontato anche se gli azzurri hanno la consapevolezza di essere forti. La strada tracciata è quella giusta, i ragazzi seguono alla lettera il mister. Non mi preoccuperei più di tanto con Spalletti alla guida. Certo, ci sono ancora tante gare da giocare e vincere ma sono covinto che si possa fare bene"