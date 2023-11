Incocciati: "Normale che Lobotka verticalizzi, non ricordo che Maradona preferisse la giocata sulle fasce..."

Notizie Calcio Napoli - Giuseppe Incocciati, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Osimhen manca sicuramente tanto, anche se bisogna riconoscere che il Napoli riesce a tenere botta, ha uno dei migliori attacchi della Serie A. Quando rientrerà Osimhen si alzerà un po' l'asticella. Lobotka sviluppa il gioco da basso e se ha la possibilità di verticalizzare subito va bene.

Non ricordo che Maradona prediligesse la giocata sulle corsie laterali, il calciatore bravo sviluppa fantasia al centro dove il compito è anche più difficile ed è normale che Lobotka vada spesso a verticalizzare. La giocata orizzontale è un ripiego perchè non si hanno le caratteristiche per uscire vincitori nell'uno contro uno”