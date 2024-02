Incocciati: "Non si può pensare che Calzona in un niente tolga le castagne dal fuoco, servono i giocatori a risolvere problemi"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Beppe Incocciati, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Chi è in vetta alle classifiche di attenzione per bravura, fa il suo lavoro nel modo giusto. Victor garantisce grandi numeri a livello realizzato, importante è che sia rientrato in un momento delicato per il Napoli, che può rincorrere prima di tutto la Roma in classifica per rientrare in corsa per l’Europa. Deve sfruttare Cagliari e Sassuolo, che sulla carta potrebbero sembrare semplici, prima delle partite successive.

Cinque trasferte senza segnare? I numeri erano imprevedibili, ma il Napoli da dicembre ha racimolato pochissimi punti e segnato pochi gol: sono segnali che portano alla classifica attuale. La squadra è crollata nelle proprie caratteristiche, sapeva sempre cosa fare e non voglio pensare che sia stato semplicemente legato al cambio d’allenatore. Non si può pensare che Calzona in un niente tolga le castagne dal fuoco, se i giocatori non si muovono da soli i problemi come si risolvono?”