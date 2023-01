Incocciati: "Il gruppo Napoli? Desta curiosità l’abbraccio di Osimhen a Gollini"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Beppe Incocciati, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il gruppo Napoli? Desta curiosità l’abbraccio di Osimhen a Gollini, perchè l’ultimo arrivato e già inserito: non fa altro che testimoniare l’unione delle forze e l’abnegazione di tutto l’ambiente Napoli. Cosa dobbiamo dire? È un esempio per tutti, l’era Spalletti traccia un solco che mancava da molto in questo meraviglioso sport: si può ottenere il massimo risultato con lo spettacolo, un allenatore che si appassiona alla Serie A deve vedere spettacolo, bel gioco ed entusiasmo. Rivedere il Maradona pieno zeppo anche per chi ha vissuto gli anni passati è entusiasmante, il nostro calcio ha bisogno di spettacolo”