Inacio Pià: "Osimhen è molto nervoso, non si capisce il reale motivo! Deve ritrovare serenità perché..."

Napoli Calcio - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com".

"Roma-Napoli? E' stata una partita molto bella, vinta con merito dal Napoli. La Roma è in forma, per cui davvero una grandissima vittoria che fa capire al Napoli, ma soprattutto alle avversarie, che può veramente dire la sua nella corsa verso un posto in Champions! Mertens? Doppietta pesantissima in un momento della stagione che conta moltissimo, con il suo totale recupero e i suoi gol può regalare tantissime gioie sia ai tifosi che ai compagni! Gattuso per me sta facendo un ottimo lavoro e continuò a dire che bisogna lasciarlo lavorare serenamente in questo finale di stagione, poi alla fine daremo un giudizio e la società farà le sue valutazione! Osimhen, in questo periodo, è molto nervoso e non si capisce il reale motivo di tante sue reazioni un campo, deve ritrovare serenità perché il Napoli ha bisogno di lui e dei suoi gol, ma sono fiducioso che riuscirà a dimostrare il suo valore!"