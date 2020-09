Ultime calcio Napoli - Gianni Improta ha parlato a Canale 21 dell'ufficialità di Allan all'Everton:

Improta

"Ancelotti ha fatto un disastro tecnico e non solo con Hamsik e Allan. Hamsik l'ha riconfermato come regista ma poi lo ha lasciato andare. Non solo, andò via anche Rog. Si accennò ad un Maksimovic mediano. L'altro disastro fu economico perché impose la conferma di Allan per poi prenderselo a prezzo stracciato".