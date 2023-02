Improta: "Spalletti mi sta conquistando come persona e come allenatore, ADL eccellente nonostante il carattere"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti mi sta conquistando come persona e come allenatore, il volano calcio può trasformare la città di Napoli rendendola migliore: già con l’avvento di De Laurentiis che fa impresa in modo eccellente, al di là del suo carattere già rimproverato altre volte. Un presidente che fa così bene penso che debba calarsi ancora di più, la società potrebbe dare una mano incredibile ad aiutare certe situazioni.

Spalletti ormai fa parte del nostro tessuto, sta dando una spinta: quando i calciatori o gli allenatori del passato vengono accolti qui è unico, e forse esce fuori il meglio di loro stessi. Diciotto partite da giocare? Sembra uno slogan ma in realtà è così, il grosso è stato fatto ma ora bisogna fare le rifiniture giuste per far diventare bello qualsiasi cosa venga fatto. Bisogna dare il tocco finale, tenendo tutti sulla corda ed essendo consapevoli che il pericolo può essere dietro l’angolo”