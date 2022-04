Improta: "Insigne e Mertens sostituiti? Gli allenatori oggi vogliono essere prime donne"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli:

“Va bene la presenza del presidente in questo momento perché ha visto a rischio la prossima partecipazione alla Champions, va bene la visita a Mertens per il rinnovo, va bene tutto ma non va bene ciò che è successo fino alla gara con l’Empoli. Mi domando e dico, come si è precipitato per stare vicino alla squadra in questo momento – cosa giusta per capire quali siano i problemi – perché nell’obiettivo più bello non ha fatto lo stesso? A bocce ferme sembra non interessasse a nessuno. Un po’ tutti noi ci eravamo entusiasmati, non capiterà più un’occasione del genere per lo scudetto. Quando vedremo nuovamente un campionato andato in questa maniera? Il mio rimpianto grosso è quello di non aver riportato di nuovo Sarri qui a Napoli.

Insigne? Chi non l’ha visto crescere calcisticamente avrà un’idea sua, è normale che sia così. Chi lo ha visto crescere sotto la guida Zeman può vedere che non veniva mai sostituito nonostante l’allenatore sia noto per i suoi metodi duri d’allenamento. Perché oggi viene sostituito sistematicamente? Non ha senso. Lui e Mertens tirano fuori la giocata all’improvviso, non vanno mai tolti. Gli allenatori oggi vogliono essere le prime donne inventando cose strane”.