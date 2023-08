Improta: "Ho fiducia nel Napoli, lo scorso anno serva da lezione"

Gianni Improta è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è in ritardo al momento, ma anche l'anno scorso lo era e c'era anche grande tristezza nell'aria per l'addio di tanti campioni a cui eravamo legati. Vanno fatti i complimenti alla società e per questo sono più tranquillo e fiducioso, non bisogna avere fretta. Speriamo arrivino i giocatori che servano al progetto di Garcia".