Gianni Improta: "Gattuso ci sa fare a livello tattico, la sua mano si sta vedendo. Sarri? Immagino un San Paolo spaccato"

Notizie Napoli calcio. Gianni Improta, ex giocatore del Napoli e attuale Club Manager della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha dimostrato che ci sa fare a livello tattico, non perde tempo tatticamente, l'ho notato contro la Lazio, quando in due minuti si è messo subito col 4-4-1-1. Penso che se verrà seguito, l'allenatore calabrese può costruire un bel giocattolo qui al Napoli, sono fermamente convinto di quello che dico. Già si vede quello che sta facendo".

Su Napoli-Juventus: "Maurizio Sarri? Penso che il tecnico verrà accolto con fischi ed applausi, ci sarà proprio un mix al San Paolo. Fischi per aver accettato la Juventus, applausi per quello che ha fatto in azzurro con il bel gioco mostrato dalla squadra. Penso comunque che il Napoli possa mettere sotto questa squadra bianconera, si, sono fortissimi, ma penso che gli azzurri possano farcela tranquillamente. Vedo un Napoli in totale ripresa, poi c'è l'apporto del pubblico partenopeo, tornato in massa a sostenere la squadra azzurra".